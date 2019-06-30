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ماليزيا تنشئ أكبر منزلق مائى وسط الأدغال بطول 1140 مترا للترفيه.. صور

الأحد، 30 يونيو 2019 08:05 ص
ماليزيا تنشئ أكبر منزلق مائى وسط الأدغال بطول 1140 مترا للترفيه.. صور منزلق مائى
كتب: محمد جمال

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تقوم مدينة الملاهى "Escape" فى بينانج بماليزيا ببناء منزلق مائى، قد يحطم الرقم القياسى لأطول "منزلق مائى" فى العالم، إذ يصل طول اللعبة التى يتم بناؤها حديثاً، 1140 متراً ومن المقرر أن تكتمل فى نهاية يوليو 2019 وتفتتح للزوار فى منتصف أغسطس، بحسب ما قاله العاملون على المشروع، حسبما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

 

ويصل طول اللعبة الحاصلة على لقب "أطول منزلق مائي" فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، 601 متر، ولكن اللعبة الجديدة التى يتم بناؤها تختلف عن تلك الموجودة فى نيوجيرسى، لكونها مصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف وسيكون هيكلها مثبتاً بأعمدة صلبة.

منزلق
منزلق

 

وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة "سيم ليجر" المشغلة لمدينة ملاهى "Escape" فى بيان، إنهم لم يهدفوا إلى "كسر الرقم القياسي"، مضيفاً "دائماً ما كنت أذهل بسرعة وقصر الألعاب، ولكننى أردت بناء ألعاب تستمر لعدة دقائق".

 

وعند افتتاحها، ستقدم اللعبة فرصة لركابها بخوض المغامرة لمدة 4 دقائق والانزلاق بين الأدغال، وتعتبر مدينة بينانج واحدة من أفضل الوجهات فى العالم، وذلك بفضل وجود مأكولات متنوعة من المطبخ الصينى والماليزى والهندي، وبفضل الثقافة التى تنبع فى الجزيرة.

أطول منزلق مائى وسط الأدغال
أطول منزلق مائى وسط الأدغال

 

منزلق مائى
بناء منزلق مائى

 

 


منزلق مائى

ماليزيا

الترفيه

ملاهى

جينيس

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