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"ماذا حدث فى شقة العمرانية".. التحقيقات تكشف مقتل فتاة بسبب "علاقة جنسية"

الأحد، 30 يونيو 2019 12:17 م
"ماذا حدث فى شقة العمرانية".. التحقيقات تكشف مقتل فتاة بسبب "علاقة جنسية" جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل فتاة فى العشرينيات من عمرها على يد شابين داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، حيث تبين أن الفتاة كانت ترتبط بعلاقة غير شرعية مع أحد المتهمين، وأنه اتفق معها على مقابلتها فى الشقة لممارسة العلاقةغير  الشرعية معه وصديقه.

 

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين الأثنين توجها بصحبة الفتاة إلى الشقة بمنطقة العمرانية، وخرج المتهم الثانى لشراء مواد مخدرة وطعام لهم، وحينما عاد فوجئ بمغادرة صديقه المنزل، فحاول ممارسة العلاقة غير الشرعية مع الفتاة ولكنها أبت، وأدعت أنها تشعر بحالة إعياء ولا ترغب فى ممارسة العلاقة الجنسية معه، ولكنه أصر على ذلك وحاول مضاجعتها بالقوة، فدفعته للخلف، فاعتدى عليها بـ"أداة حادة" فى رقبتها فسقطت على الأرض غارقة فى دمائها.

 

وتابعت التحقيقات، أن المتهم ترك الفتاة غارقةً فى دمائها وفر هاربًا من المنزل، وبعد فترة اكتشف أحد الجيران وجود أثار دماء بالقرب من الشقة السكنية، فأبلغ رجال الأمن، الذين توجهوا إلى هناك، وبالفحص والتحرى، وبعد صدور أذن النيابة العامة، تم فتح الشقة، والعثور على جثة الفتاة.

 

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على جثة الفتاة لمناظرتها، وتبين أنها ترتدى كامل ملابسها ومسجاة على الأرض، ومصابة بطعنتين نافذتين بمنطقة الرقبة، وتم نقلها للمشرحة لتنفيذ أمر تشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

 

وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة داخل أحد المحال التجارية، بمحيط الواقعة، والتى ألتقطت أحد المتهمين أثناء خروجه من المنزل مهرولًا، وعقب صدور أذن النيابة، تم القبض على المتهم بقتل الفتاة والذى اعترف أمام جهات التحقيق بما نسب إليه من اتهامات، كما ألقى القبض على صديقه.


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فتاة العمرانية

علاقة جنسية

خلافات مالية

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