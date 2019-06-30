مؤشر: نمو أبطأ لقطاع الخدمات الصينى فى يونيو

رويترز

أظهر مسح رسمى اليوم الأحد تماسك أنشطة قطاع الخدمات بالصين فى يونيو، رغم الضغوط المتزايدة على الاقتصاد بشكل عام جراء إجراءات تجارية أمريكية أقسى.

وهبط مؤشر مديرى المشتريات الرسمى للقطاع غير الصناعى إلى 54.2 من 54.3 فى مايو، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

تسهم الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين، ويزيد رفع الأجور من القدرة الشرائية للمستهلكين الصينيين.

لكن القطاع تراجع فى أواخر العام الماضى مع تباطؤ الاقتصاد.

ونزل مؤشر مديرى المشتريات المجمع الرسمى لشهر يونيو الذى يجمع بين قطاعى الصناعة والخدمات إلى 53.0 من 53.3 فى مايو.