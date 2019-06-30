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لمزراعى القطن... ظاهرة الهياج المبكر فى المحصول وعلاجها.. تعرف عليها

الأحد، 30 يونيو 2019 12:18 م
لمزراعى القطن... ظاهرة الهياج المبكر فى المحصول وعلاجها.. تعرف عليها زراعات القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، أسباب ظاهرة الهياج المبكر فى زراعات القطن والإجراءات المتبعة لعلاجها، وهى كالآتى:-

   - زيادة الكثافة النباتية فى الأراضى الخصبة و الشديدة الخصوبة.
   - زيادة معدل التسميد النيتروجينى عن حاجة النباتات.

 - زيادة كمية مياه الرى مع ارتفاع درجة الحرارة .

- التأخير فى عملية الخف مما يؤدى إلى استطالة طول السلامية .

- تصويم القطن فى مرحلة النمو الخضرى (تأخير رية المحاياة ) .

علاج ظاهرة الهياج :-

الرش بمادة البيكس مرتين بعد الخف، والثانية بعد التزهير بمعدل 30 جم / فدان هذا يؤدى إلى زيادة العقد و نضج للوز نتيجة السيطرة على النمو الخضرى الزائد.

التطويش فى حالة الهياج الخضرى بإزالة القمة النامية للساق الرئيسى والأفرع الخضرية على عمر فيسيولوجى 14-15 فرع ثمرى للزراعة المبكرة، 10-12 للزراعة المتاخرة.

استخدام محلول رش مكون من 5 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادى + 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان والرش عند بداية التزهير و يكرر الرش مرة ثانية بعد أسبوعين حسب درجة غزارة النباتات وقوة نموها و يوقف الرش بعد ذلك.

 


زراعات القطن

القطن المبكر

طرق تسميد القطن

علاج القطن

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