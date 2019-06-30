لمزراعى القطن... ظاهرة الهياج المبكر فى المحصول وعلاجها.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، أسباب ظاهرة الهياج المبكر فى زراعات القطن والإجراءات المتبعة لعلاجها، وهى كالآتى:-



- زيادة الكثافة النباتية فى الأراضى الخصبة و الشديدة الخصوبة.

- زيادة معدل التسميد النيتروجينى عن حاجة النباتات.



- زيادة كمية مياه الرى مع ارتفاع درجة الحرارة .



- التأخير فى عملية الخف مما يؤدى إلى استطالة طول السلامية .



- تصويم القطن فى مرحلة النمو الخضرى (تأخير رية المحاياة ) .



علاج ظاهرة الهياج :-



الرش بمادة البيكس مرتين بعد الخف، والثانية بعد التزهير بمعدل 30 جم / فدان هذا يؤدى إلى زيادة العقد و نضج للوز نتيجة السيطرة على النمو الخضرى الزائد.

التطويش فى حالة الهياج الخضرى بإزالة القمة النامية للساق الرئيسى والأفرع الخضرية على عمر فيسيولوجى 14-15 فرع ثمرى للزراعة المبكرة، 10-12 للزراعة المتاخرة.



استخدام محلول رش مكون من 5 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادى + 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان والرش عند بداية التزهير و يكرر الرش مرة ثانية بعد أسبوعين حسب درجة غزارة النباتات وقوة نموها و يوقف الرش بعد ذلك.



