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لطلاب الثانوية.. تعرف على 5 برامج جديدة بهندسة القاهرة تبدأ الدراسة سبتمبر المقبل

الأحد، 30 يونيو 2019 02:09 م
لطلاب الثانوية.. تعرف على 5 برامج جديدة بهندسة القاهرة تبدأ الدراسة سبتمبر المقبل جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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5 برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة تبدأ الدراسة فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، سبتمبر المقبل، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة إلى 15 برنامج فضلا عن 12 برنامج بنظام الفصلين، إذ أن هذه البرامج ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر والعالم و التركيز على التخصصات التى تخدم الخطة التنموية المصرية.

1- تخصص هندسة الطاقة المستدامة.

2- تخصص هندسة التصميم الميكانيكى.

3- تخصص الميكاترونكس.

4- تخصص هندسة التصنيع و المواد.

5- تخصص الهندسة الصناعية و الإدارة.


هندسة القاهرة

تخصصات جديدة

الساعات المعتمدة

الثانوية العامة

برامج جامعه القاهره

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