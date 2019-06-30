لأول مرة..إجراء 32 عملية جراحية فى يوم واحد بمستشفى بنها للتأمين الصحى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت إدارة مستشفى النموذجى للتأمين الصحى ببنها، عن إجراء 32 عملية جراحية، ضمن "حالات اليوم الواحد" بالمجان دفعة واحدة للاطفال المحجوزين على قوائم المتابعة والانتظار، لأول مرة في محافظة القليوبية، وذلك تحت إشراف الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور جمال حجاج مدير فرع القليوبية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد حجاج مديرعام المستشفى، أن طاقم الأطباء بالمستشفي نجح في إجراء 32عملية فتق إربى، وخصية معلقة لهذا العدد الكبير في يوم واحد.

وأضاف حجاج، أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي من حيث نوعية الحدث وعدد العمليات وذلك بهدف تخفيف قوائم الانتظار في مجال جراحات الأطفال ورفع العبء عن كاهل المواطنين؛ حيث إن العمليات مكلفة في هذا التخصص الدقيق وتم اختيار اليوم كونه إجازة رسمية، بمناسبة 30 يونيو ما يسمح بحضور أسر الحالات وطاقم الأطباء.

وقدم الدكتور جمال حجاج الشكر لطقام الجراحة استاذ دكتور محمد سعدة، والدكتور عماد تبع، والدكتور محمد سامي، والدكتور محمد يحي، والدكتور احمد سعد، وطاقم التخدير الدكتور محمد شندى والدكتورة علياء علي، والدكتورة دينا، والدكتور حسناء، ومدير العمليات الدكتور محمود فتحي، علي المجهود الشاق الذي تحمله الاطباء من اجل اجراء هذا العدد من العمليات في اليوم الواحد.