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كوريا الجنوبية: ترامب وكيم يلتقيان فى المنطقة المنزوعة السلاح اليوم

الأحد، 30 يونيو 2019 06:34 ص
كوريا الجنوبية: ترامب وكيم يلتقيان فى المنطقة المنزوعة السلاح اليوم ترامب وكيم
رويترز

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قال رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيلتقيان فى المنطقة المنزوعة السلاح اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوجد بينه وبين الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج "شعور طيب" و"علاقة جيدة" وإنه يأمل بلقائه في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين فى وقت لاحق اليوم الأحد.

 

وقال ترامب لمجموعة من رؤساء قطاع الأعمال بكوريا الجنوبية من بينهم رؤساء شركات سامسونج وهيونداى وإس كيه اليوم الأحد "سأذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح وأدرك أنهم يريدون الاجتماع وأحب أن أقول مرحبا، مؤكدا أنه "سيكون لقاء قصيرا للغاية".


أمريكا

كوريا الشمالية

ترامب

كوريا الجنوبية

سيول

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