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كاريكاتير إسرائيلى: نتنياهو طفل صغير يريد امتلاك كل شىء

الأحد، 30 يونيو 2019 12:33 م
كاريكاتير إسرائيلى: نتنياهو طفل صغير يريد امتلاك كل شىء كاريكاتير هأارتس
كتب- هاشم الفخرانى

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سخرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية اليسارية من رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى الهيمنة على مقاليد الحكم فى إسرائيل، فعلى مدار 10 سنوات كاملة يقبع "نتنياهو" فى سدة الحكم، حيث شبهت الصحيفة "نتنياهو" بطفل صغير يريد الاستحواذ على كل شىء.

 

صحيفة هأارتس
صحيفة هأارتس

 

ونشرت الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً للرسام بدرمان يظهر "نتنياهو" وهو يحتضن مبنى الكنيست الذى من خلال يتم تشكيل الحكومات فى إسرائيل، بينما ظهر بانى جنتس زعيم حزب "أبيض- أزرق" أبرز المعارضين لنتنياهو وقد كسر ذراعه.

 

ورسم الرسام الإسرائيلى رئيس الوزراء الأسبق إيهود بارك على شكل سوبر مان يحاول اقتناص الكنيست من أيادى بدرمان.


اسرائيل

تل ابيب

بنيامين نتنياهو

الكنيست

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