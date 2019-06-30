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كاتب تركى يفضح أردوغان: "لن يتخلى عن جرائمه وقمع معارضيه"

الأحد، 30 يونيو 2019 04:34 م
كاتب تركى يفضح أردوغان: "لن يتخلى عن جرائمه وقمع معارضيه" أردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ندد الكاتب التركى إرغون باباهان المعارض بقمع الرئيس رجب طيب أردوغان بمعارضيه قائلا "لن يتخلى أردوغان عن نهجه الذى يعاقِب فيه المعارضين، ويدرّ الأموال والمنافع على الموالين له، ولن يستطيع التخلى، كما أن جرائمه المتراكمة أجبرته على إنشاء تحالفات تدفع به إلى مثل هذه التصرفات الهوجاء".

 

وقال باباهان فى مقال له: "أنشأ أردوغان نظامًا على أساس السلطنة، وقسَّم البلاد فى ضوئها إلى إمارات صغيرة، ولا نزال نقرأ كل يوم فى وسائل الإعلام ادعاءات حول هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى".

 

وتابع الكاتب التركى: "لن تكفى الصفحات لسرد أخطاء أردوغان الفادحة. وآخر مؤشر على أنه سيمضى فى سياساته التعسفية والمتعلقة بالحسابات الشخصية قرارُه الذى اتخذه قُبيل سفره إلى اليابان لحضور قمة العشرين بخصوص الإفراج عن موظف القنصلية الأمريكية المحتجز فى الإقامة الجبرية، فى مبادرة منه لكسب رضا الرئيس الأمريكى ترامب قَبل لقائه به."

 

وختم: "يعتمد أردوغان فى كل تصرفاته ومساراته على المراوغة وأساليب "المكر الشرقي" الذى يستخفّ بعقول الآخرين. ولا نتوقع منه احترام القانون ولا التعددية، فقد سلك طريقا لا رجعة فيه، وقطَعَ فيها شوطا كبيرا وصل به إلى نهاية المطاف. "


اردوغان

تركيا

المعارضة التركية

القمع فى تركيا

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