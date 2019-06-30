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قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

الأحد، 30 يونيو 2019 01:01 م
قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى الجيش الاسرائيلى - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم  الأحد، اعتقال 11 فلسطينياً من أحياء متفرّقة بمدينة القدس المحتلّة، بينهم وزير شؤون القدس.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير فادى الهدمى، بعد اقتحام منزله وتفتيشه فى حى الصوانة، والاستيلاء على هواتفه المحمولة.

جاء ذلك بعد اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد، وتمزيق صوره ومصادرتها، فى حى عبيد بقرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرعم الشهيد سامر أنهم فوجئوا بقوات الاحتلال تطوق خيمة العزاء فى حى عبيد، وتطلق قنابل الصوت والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان.

وأصيب خلال المواجهات في محيط خيمة العزاء نحو 20 شابًا بالأعيرة المطاطية، بينهم 3 إصابات في الوجه والرأس، و3 وصفت حالتهم بالمتوسطة.

وأطلق الشبان مفرقعات نارية وزجاجات حارقة نحو قوات الاحتلال التي اقتحمت خيمة العزاء، ما أدى لإصابة بعض الجنود، وامتدت المواجهات فى جميع أحياء قرية العيسوية، واعتقلت قوات الاحتلال خلالها شابًا.

كما اندلعت مواجهات عنيفة فى مخيم شعفاط شمالي شرق القدس المحتلة مساء السبت، عند الحاجز العسكرى، وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا خلال المواجهات، واقتحمت المخيم وسط إطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان.

 

 


اسرائيل

قوات الاحتلال

فلسطين

وزير شئون القدس

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