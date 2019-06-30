قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة عامل غرق أثناء استحمامه فى ترعة بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة عامل تعرض للغرق بترعة قرية البليدة بالعياط، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن العامل، أثناء استحمامه بالترعة، تعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت التحقيق.

تلقى العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة البليدة بالعياط.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب يدعى "طه.ش" 23 سنة، عامل فى مجال حفر الصرف الصحى، أثناء استحمامه تعرض للغرق بترعة قرية البليدة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.