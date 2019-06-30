قبل الذهاب للمقر الجديد.. تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

كتب محمود عبد الراضي

يبدأ غدا الإثتين العمل رسميا بمقر مصلحة الجوازات الجديد في العباسية، وهو أحد أهم المواقع الشرطية الخدمية المتطورة.

ويقدم اليوم السابع للقراء شرحا لأهم المستندات اللازمة للحصول علي جواز السفر قبل الذهاب للمقر الجديد :

• بطاقة الرقم القومي سارية المفعول أو في فترة المهلة ثلاثة أشهور.

•يتعين تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر ، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

• تقديم عدد 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

• مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

• المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.