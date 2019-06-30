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قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

الأحد، 30 يونيو 2019 01:30 م
قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية مقر الجوازات الجديد
كتب ـ محمود عبد الراضى

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يُفتتح غدًا الاثنين المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، حيث يتم بدء استقبال المواطنين والأجانب لتلقى الخدمات.

 

ويقدم "اليوم السابع" للقراء 10 معلومات عن مقر مصلحة الجوازات الجديد:

1 ـ تصميم المقر على طراز معمارى فريد.

2 ـ مساحة المقر 40 ألف متر مربع.

3 ـ يتكون المبنى من 7 طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات.

4 ـ استحداث منظومة الترقيم الآلى والاستدعاء الرقمى لكافة الخدمات المقدمة.

5 ـ تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

6 ـ استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها.

7 ـ إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط.

8 ـ استيعاب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها.

9 ـ استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

10 ـ استحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.

 


الجوازات

مصلحة الجوازات

مقر الجوازات الجديد

مقر الجوازات

مقر مصلحة الجوازات

اليوم السابع بلس

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