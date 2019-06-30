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قاض أمريكى يمنع ترامب من استخدام ميزانية البنتاجون لبناء الجدار الحدودى

الأحد، 30 يونيو 2019 05:34 م
قاض أمريكى يمنع ترامب من استخدام ميزانية البنتاجون لبناء الجدار الحدودى محكمة امريكية
كتب وكالات

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أصدر القاضى، هايوود جيليام، قرارا يمنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من استخدام 2.5 مليار دولار من ميزانية البنتاجون لتمويل أعمال بناء الجدار العازل عند حدود المكسيك، بحسب "روسيا اليوم".

قاض أمريكى يمنع ترامب من استخدام ميزانية البنتاجون لبناء جزء استراتيجى من الجدار الحدودى قاض أمريكى يمنع ترامب من استخدام ميزانية البنتاجون لتمويل بناء الجدار الحدودى مع المكسيك

واتخذ جيليام، وهو قاض فى محكمة بولاية كاليفورنيا، هذا القرار يوم الجمعة الماضي، تلبية لدعوى رفعتها مجموعة من المدعين العامين فى 20 ولاية، وأخرى قدمها نشطاء يعتقدون أن تخصيص الأموال من ميزانية الجيش لبناء الجدار يخالف القانون ومشروع ترامب يشكل خطرا على البيئة.

وشدد المدعى العام فى ولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا، على أن "الرئيس ترامب لم يبن شيئا سوى أزمة دستورية تهدد بإلحاق ضرر مباشر بولايتنا".

وثمن الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الذى قدم الدعوى الثانية نيابة عن جمعية "سييرا كلوب" المدافعة عن البيئة و"تحالف جمعيات الحدود الجنوبية"، قرار القاضي، مشيرا إلى أنه يدعم المبدأ الأساس الذى يمنع رئيس الدولة من صرف أموال دافعى الضرائب دون موافقة الكونجرس.

ويتعلق القرار بجزء من الجدار يمتد على طول حدود ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيو ميكسيكو، وجاء بعد قرارين آخرين اتخذهما جيليام الشهر الماضي، حظرا بدء أعمال بناء جزأين آخرين من الجدار الذى يعد من أبرز وعود ترامب الانتخابية.

وهاجم ترامب أمس، أثناء مؤتمر صحفى عقده فى أوساكا اليابانية فى ختام قمة مجموعة العشرين هذا القرار، واصفا إياه بأنه "مخز" وتعهد بتقديم استئناف للحكم.

واستغل ترامب إعلان حالة الطوارئ فى فبراير الماضى لإعادة تخصيص 6.7 مليار دولار من ميزانية البنتاجون ومؤسسات حكومية أخرى لأعمال بناء أجزاء من الجدار كان من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل.

 

 


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المكسيك

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