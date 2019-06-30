قائد الجيش الإيرانى: قواتنا كأنها فى ليلة الهجوم

وكالات الأنباء

أعلن القائد العام للجيش الإيرانى، اللواء عبد الرحيم موسوى، أن قوات بلاده على أهبة الاستعداد "كأنها فى ليلة الهجوم"، معتبرا أن معلومات استخباراتها تؤكد أن العدو لا ينوى شن الحرب، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال موسوى، فى تصريح أدلى به أمس السبت: "نحن على أتم الاستعداد وكأننا فى ليلة الهجوم، ونرصد العدو بدقة، إلا أن معلوماتنا الاستخباراتية لا تشير إلى وجود نية لشن حرب لدى الأعداء".

كما أشار قائد الجيش الإيرانى إلى وجود "مناكفات" فى تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقال: "لندع ترامب، وعلينا أن ننفذ مناوراتنا العادية".

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ مايو الماضي، تصاعدا حادا بلغ ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مسيرة أمريكية، يوم 20 يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوى الإيراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وعلى خلفية هذا التطور، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه أعطى أمرا بشن ضربات على مواقع استراتيجية إيرانية، لكنه أوقف هذا الهجوم قبل 10 دقائق من تنفيذه، ليفرض لاحقا عقوبات جديدة على إيران.