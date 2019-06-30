فيديو وصور.. رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب يفتتح محطة الصرف الصحي بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر،اليوم الأحد،زيارة اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،والذي قام بافتتاح محطة الصرف الصحي رقم 2 والتابعة لمستشفى إسنا الجديدة والتي تم الانتهاء منها تماماً وعلى أتم الاستعداد للتشغيل رسمياً بدءاً من الغد.

وبدأت الجولة بتفقد اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب،برفقة محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا ، المحطة رقم 1 للصرف الصحي والتي يجري العمل بها ليتم تشغيلها في 30 أغسطس 2019،وبهذا تكون جميع المحطات اكتملت وعلى أتم الاستعداد للتشغيل رسمياً خلال العام الجاري.

وتفقد رئيس الهيئة مبنى مستشفى إسنا الجديد،والذي يتم وضع الرتوش النهائية داخلها لتصبح مستعدة للافتتاح بعد أن تم الانتهاء من الصرف الصحي وبهذا تكون المستشفى الجديدة جاهزة للافتتاح رسمياً،وخلال الجولات تفقد رئيس الهيئة أيضا محطة صرف قرى النجوع بحري وقبلي بمدينة إسنا،وأختتم جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بإسنا حيث تابع العمل بخط السيب للمعالجة الثنائية،وأكد على جاهزيته لاستقبال الصرف من المحطة الرئيسية.

وقال اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب،أنه تابع العمل بمحطة معالجة إسنا بطاقة 27 ألف متر مكعب يومياً وانتهت بنسبة 100%، وسيتم الضخ غداً وبعده كتشغيل تجريبي،لتخدم قري النجوع بحري وقبلي ومستشفي إسنا التخصصي،وتم ربطها بالكامل لتعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين.

وفي نهاية الزيارة أجتمع بقيادات مجلس المدينة وشركة المياة،لبحث وعرض أهم المشكلات وأكد على سرعة بدأ العمل وإنهاء أعمال التصميمات في محطة النمسا للضرورة القصوى لها وذلك للقضاء على المياه الجوفية،حيث نجحت الوحدة المحلية لمركز اسنا في توفير قطعة أرض لإقامة المحطة عليها،كما طالب رئيس المركز بضرورة تشغيل محطة الشيخ مسكين بطاقتها الكاملة حيث كانت تعمل بنصف طاقه التشغيل،وذلك لتوصيل خطوط المياه لمدينة اسنا الجديدة وكذلك المنطقة الصناعية والاستثمارية والحرفية.

ومن جانبه توجه محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا،بخالص الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعمه للمشروعات القومية بالمدينة وجولاته المتكررة لمتابعة العمل داخلها، ورئيس الهيئة القومية، مؤكداً علي العمل بكل جدية خلال الفترة المقبرة في إنهاء المشروعات القومية لتوفير افضل خدمات للمواطنين.