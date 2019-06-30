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فيديو ..مقر الجوازات العديد بالعباسية..طراز معمارى فريد بوسائل تكنولوجية متطورة

الأحد، 30 يونيو 2019 06:32 م
فيديو ..مقر الجوازات العديد بالعباسية..طراز معمارى فريد بوسائل تكنولوجية متطورة مصلحة الجوازات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، حيث يتم افتتاحه غدا، الاثنين، ويبدأ فى استقبال المواطنين، والأجانب لتلقى الخدمات.

وتم تصميم المقر على طراز معمارى فريد، بمساحةٍ تقدر بأكثر من "أربعين ألف متر مربع"، ويتكون من سبعة طوابق، تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، لكى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد، كما تم إستحداث منظومة الترقيم الآلى والإستدعاء الرقمى لكافة الخدمات المقدمة، مع إستراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور "وضعتها وزارة الداخلية " ، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن.

وإنطلاقاً من حرص الوزارة  على تقديم خدمة جماهيرية بشكل حضارى، فقد تم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلاً عن إستكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية، والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

وسعياً لتطوير وتحديث كافة الخدمات، والإرتقاء بمنظومة أداء الخدمة تم استحداث كارت إقامة ذكى، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم خدمة تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.


الجوازات

مصلحة الجوازات

مقر الجوازات الجديد

الجوازات بالعباسية

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