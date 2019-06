فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد اعتداء طال العشرات من العرب خاصة اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين فى كازاخستان، السبت، وإصابة بعضهم بجروح، أعلنت البلدان الثلاثة أنها بصدد احتواء الموقف، بحسب موقع "الحرة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات تظهر اعتداء المئات من الكازاخستانيين الملثمين على عمال عرب فى موقع لشركة مقاولات، وتظهر فيديوهات أخرى اعتداء فى موقع قيل إنه مسكن العاملين فى شركة المقاولات.

