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فى حملة مكبرة.. ضبط 540 زجاجة مشروبات غازية مقلدة داخل مخزن بأسيوط

الأحد، 30 يونيو 2019 01:49 م
فى حملة مكبرة.. ضبط 540 زجاجة مشروبات غازية مقلدة داخل مخزن بأسيوط حملة
أسيوط- ضحا صالح

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تمكنت مديرية التموين بأسيوط، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط مخزن به كميات كبيرة من المشروبات الغازية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى، ومقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
 
وقامت مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، بشن حملة مكبرة على الأسواق، ومحلات السوبر ماركت، والمخازن التجارية فى إطار تكثيف الحملات، وتمكنت الحملة من ضبط 540 زجاجة مشروبات غازية مقلدة، ومغشوشة لعلامات تجارية معروفة ، وغير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بأحد المخازن التجارية بمركز ابو تيج، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.
 
 

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امن اسيوط

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مباحث التموين

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