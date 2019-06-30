فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.. تعرف على أهم مشروعات التنمية بأسيوط (صور)

مدينة ناصر الجديدة ومحور الهضبة الغربية وتطوير مسار العائلة المقدسة الأبرز

افتتاح قناطر أسيوط ومحطة كهرباء غرب محور طما البداري بتكلفة مشروعات 15 مليار جنيه في خمس سنوات

حلّت الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتى خرج فيها ملايين المصريين في انتفاضية شعبية إطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت نقطة تحول لقطار التنمية والبناء وإقامة المشروعات القومية بمختلف المجالات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أولى اهتماما بتنمية محافظات الصعيد وإقامة المجتمعات العمرانية والمصانع الجديدة وجذب مزيد من الاستثمارات.

"اليوم السابع" يرصد أهم المشروعات القومية التي شهدتها محافظة أسيوط خلال الخمس سنوات الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو المجيدة عام 2013، وحتي الآن.

- محور طريق الهضبة الغربية

مشروع محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط يعد واحد من أهم المشروعات القومية التي سيتم افتتاحها قريبا، وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، علي أن محور الهضبة الغربية يعد شريان رئيسي لمدينة ناصر الجديدة وتنمية الهضبة الغربية بالصعيد، إذ يختصر المسافة بما بين مدينة أسيوط القديمة إلي المدينة الجديدة لنحو 15 دقيقة، ويتم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بطول 22 كيلو متر وبتكلفة 1.2 مليار جنيه وسينتهي العمل منه في يونيو 2019 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 وتحقيق الجذب السكاني للمدن الجديدة والخروج من الوادي الضيق.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية هذا الطريق الحر الذي يمتد بطول 22 كم وهو طريق مزدوج بكل إتجاه 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر ويربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر .

وأوضح المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، أن طريق محور هضبة أسيوط، يعد طريق الأمل لمدينة ناصر الجديدة، وربطها بمدينة أسيوط على ارتفاع يصل إلى 180 مترا ليربط بين الطريق الصحراوى الغربى أسيوط - القاهرة والطريق الزراعى والطريق الصحراوى الشرقى "أسيوط - الكريمات"، و"أسيوط- سوهاج - البحر الأحمر"، بطول 22.6 كيلو مترا.

وأضاف رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، :" أن محور الهضبة الغربية يتضمن كوبرى علوى بطول 1,8 كم أعلى تقاطع طريق أسيوط / الغنايم والسكة الحديد، بالإضافة إلى كوبرى مصرف الزنار وكوبري درنكه القديم ومخر السيل، كما يشمل تنفيذ كوبري علوي علي مصرف الزنار ونفق للمزارعين حتي تقاطعه مع الطريق الدائري لمدينة أسيوط، مضيفا:" ارتفاع الهضبة عن مدينة أسيوط 180 مترا تطلب أعمال نسف الصخور بارتفاعات تصل إلى 60 مترا لإزالة نحو مليون و250 ألف متر مكعب عن مسار الطريق؛ ويمر الطريق على الهضبة الغربية بطول 15 كيلو ويبدأ فى النزول بمسافة 2 كيلو يمر على كوبر علوى بجوار مخر سيل درنكة بطول 1.8 كيلو متر ويمر بمنطقة أراضى زراعية بطول 4 كيلو متر حتى يربط مع الطريق الدائرى لمدينة أسيوط ثم كوبرى الوسطى على النيل".

وأشار المهندس محمد فوزى النشار، إلي استخدام أكثر من 290 كمرة معدنية فى الكوبرى العلوى بأطوال من 25 إلى 33 مترا تم تصنيعها بورش الشركة المنفذة بالإسماعيلية والمعصرة، وذلك لتفادى تقاطع الطريق الهضبة مع مخر السيل وخط السكة الحديد والطرق الرئيسية والمصارف ولسرعة إنجاز المشروع، لكون الطريق حر ولعدم القبول بأى تقاطعات، كما تم عمل 2 نفق للمزارعين والجرارات الزراعية بعرض 6 أمتار وارتفاع 4 أمتار، و كوبرى علوى أعلى مصرف الزنار والذي يعد من أهم مصارف الري بالأراضى الزراعية بمركز أسيوط وبطول 325 مترا، ويتم تنفيذ تقاطع للطريق مع الطريق الدائرى طبقا لمواصفات الكود المصرى وبما يحقق انسيابية للمرور للدخول والخروج من مدينة أسيوط إلى طريق الهضبة وعدم الحاجة إلى أى إشارات مرورية ".

- مدينة ناصر الجديدة أولي مدن الجيل الرابع

يسابق المهندسون والعاملون الزمن لإنجاز مشروع مدينة ناصر الجديدة، وهي أولي مدن الجيل الرابع في صعيد مصر، والتي تخلد ذكري الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، التى أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا بها ووجه بسرعة الانتهاء منها، لتساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن مدينة ناصر الجديدة، هي حلم الأسايطة الذي أصبح حقيقة بعد أن دخل حيز التنفيذ بعد إطلاق اسم الزعيم جمال عبد الناصر عليها تخليدًا لذكراه، بمشروع الهضبة الغربية، موضحا أن تخطيط مدينة ناصر بمنطقة الهضبة الغربية جاء ليتواكب مع متطلبات العصر من حيث إقامة المدن الذكية الجديدة التي تلبي احتياجات المواطن والتي يتم إنشاؤها بقرار جمهورية رقم 78 لسنة 2017 على مساحة 6006 أفدنة، وتضم المرحلة الأولي من المشروع إنشاء 27 ألف وحدة سكنية تقام علي مساحة 1600 فدان، بينما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة علي 6680 وحدة إسكان اجتماعى، إضافة لخدمات تعليمية وترفيهية ودينية وصحية ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة طبية بمساحة 37 فدانًا وجامعة تكنولوجية بمساحة 185 فدانًا ومدينة رياضية أوليمبية بمساحة 140 فدانًا وخدمات تجارية وحكومية وإدارية ومولات ومنطقة لوجستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل منتصف عام 2020.

وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب أسيوط، "مدينة ناصر" أن حجم الاستثمارات بمدينة ناصر الجديدة حوالى 3.5 مليار جنيه تتضمن 3 مشاريع أساسية وهي "الإسكان والبنية التحتية والطرق"، حيث يشمل المشروع الأول "الإسكان" ويجرى العمل علي تنفيذ 60 عمارة سكن مصر بإجمالى عدد 1440 وحدة سكنية ومساحة الوحدة 115م2 كاملة التشطيب بمدينة ناصر - غرب أسيوط، وأيضا تنفيذ 66 عمارة إسكان اجتماعى تحتوى على 1584 وحدة سكنية، ومساحة الوحدة 90 م2 كاملة التشطيب، بلغت حجم الاستثمار فيها 765 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالاسكان الاجتماعى 72% و نسبة التنفيذ بسكن مصر 80% لتستعد المدينة لاستقبال أول أسرة للإقامة بها فى يونيو من عام 2020 .

وأشار المهندس ياسر عبدالله، إلي أن المشروع الثاني بمدينة ناصر الجديدة تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة غرب أسيوط، طبقا لأمر الإسناد بقيمة مليار و 800 مليون جنيه، ويشتمل على إنشاء محطة مياه شرب عملاقة على مساحة 32 فدانًا، وسعة 125 ألف متر مكعب يومى لضخ المياه من النيل مباشرة وكذا خط مياه ناقل بطول 14كم ورافع أوسط ومأخذ مياه علي نهر النيل و أنشاء محطة الصرف الصحى، وقد تم تنفيذ نحو 29% من شبكات المياه و25 % من شبكات الرى و31 % من شبكات الصرف الصحى، كما يجري عمل شبكة طرق بطول 22كم لخدمة المدينة يربط الطريق الصحراوى الغربى بالزراعى الشرقية وبإجمالى تكلفة 932 مليون جنيه.

وأوضح:" أن المشروع الثالث لمدينة ناصر الجديدة وهو إنشاء طريق محور هضبة أسيوط بطول 22.6 كيلو مترا، هو طريق يخدم حركة التنقل بين المدينة ومدينة أسيوط ويربط بين الطريقين الصحراوي الغربي بالشرقي، بتكلفة تقدر بـ 1.2 مليار جنيه، ويتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب، كما سيتم اضافة عدد 50 عمارة سكن مصر وجاري العمل بهم و65 عمارة اسكان اجتماعي بحجم الاستثمار 800 مليون جنيه؛ مؤكدا أن حجم الاستثمار في البنية التحتية بالمشروع ساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ما يزيد عن 100 ألف فرص عمل للشباب بمختلف المهنة والحرف لانجاز بناء العمارات سكن مصر والإسكان الاجتماعي فضلا عن الانشاءات المختلفة التي يجري العمل بها".

وأكد رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، أنه تم تسليم قطعة أرض مساحتها 2154 مترا لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك، كما جاري تخصيص مساحة 8 آلاف متر لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس، كما تخصيص مساحة 30 فدانًا لإقامة مجمع خدمي يضم مسجد وكنيسة ومركز طبي ومدرسة دولية ومول تجاري ونادي اجتماعي وبعض الاندية والرياضية وجاري اعداد التصميمات وسيتم طرح الاعمال خلال شهر.

- قناطر أسيوط الجديدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع قناطر أسيوط الجديد ومحطتها الكهرومائية، والذي يهدف إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1،65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى.

وتساهم قناطر أسيوط الجديدة، في تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.

- أنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

البدء فى طرح أعمال إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والتى تعد من أهم المشروعات التي تخدم زمام من الأراضى الزراعية مساحته 1.5 مليون فدان بخمس محافظات وتصل تكلفة المشروع من خلال قرض قيمته "5.854 مليار ين يابانى اى ما يعادل حوالى مليار و200 مليون جنيه مصرى" كقرض ميسر من وكالة التعاون الدولى اليابانية الجايكا التابعة للحكومة اليابانية وسوف يستغرق إنشاء مجموعة قناطر ديروط ما يربو على خمسة سنوات ليتم تشغيل مجموعة القناطر الجديدة فى 2023م.

مشروعات قطاع الصحة

اقترب الانتهاء من مستشفى أبوتيج المركزى والذى سيصبح مستشفى نموذجياً بعد انتهاء أعمال التطوير والإنشاء بتكلفة إجمالية بلغت 277 مليون جنيه ونقل باقى أقسام المستشفى بصفة مؤقتة إلى المركز الصحى بقرية النخيلة وجارى تطوير 5 مستشفيات مركزية أخرى والنهوض بالوحدات الصحية.

- قطاع السياحة

تجري أعمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة حيث يوجد محطتين دير المحرق بالقوصية – دير السيدة العذراء مريم بدير درنكه وتم اعتماد 25 مليون جنيه لتطوير وصيانة الطرق المؤدية لها وتوفير الخدمات اللازمة بالتنسيق مع وزارة النقل وتطوير وترميم قصر ألكسان ليصبح متحفًا قوميًا للمحافظة.

- محور كوبري طما / البداري

يعد محور كوبر طما / البداري العلوى على نهر النيل من المشروعات الحيوية الهامة لمحافظتي أسيوط وسوهاج وبلغت تكلفة انشاؤه ما يقارب 650 مليون جنيه حيث تساعد هذه المشروعات لخدمة المراكز الجنوبية الشرقية وربط الطرق شرق النيل بالطرق الغربية بتلك المراكز لتسهيل حركة التجارة ودعم المناطق الصناعية وتقليل الضغط على الطرق القائمة.

وبلغ طول الكوبرى يبلغ 11 كم تقريب ويربط بين الطريق الزراعي الغربى والطريق الصحراوي الغربي بمركز ومدينة طما والطريق الزراعي الشرقي والطريق الصحراوي الشرقي أيضا بناحية مركز البدارى بمحافظة أسيوط.

- محور ديروط علي نهر النيل

تجري اعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط على النيل الذى يربط بين الطرق "الصحراوى الشرقى، والصحراوى الغربى، والزراعى"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، وأهمية الطريق في تحقيق التنمية المستدامة والذى يبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15.6 كيلومتر وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه وتتكون من 5 كبارى و7 إنفاق منهم كوبرى على النيل بطول حوالى 1000 م وكوبرى على السكة الحديد بطول 630م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعى وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية على أن يتم تنفيذه خلال 36 شهراً تقريباً.

26- ابراج الضغط العالي بمحطة كهرباء أسيوط المائية



الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح محطة كهرباء غرب اسيوط (1)



الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح محطة كهرباء غرب اسيوط (2)



الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح محطة كهرباء غرب اسيوط (9)



الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح محطة كهرباء غرب اسيوط (12)



عمارات السكن بمدينة ناصر (1)



عمارات السكن بمدينة ناصر (2)



عمارات السكن بمدينة ناصر (3)



عمارات السكن بمدينة ناصر (4)



عمارات السكن بمدينة ناصر (5)



عمارات السكن بمدينة ناصر (6)



عمارات السكن بمدينة ناصر (7)



عمارات السكن بمدينة ناصر (8)



عمارات السكن بمدينة ناصر (9)



عمارات السكن بمدينة ناصر (10)



عمارات جاري الانتهاء منها بمدينة ناصر



لافته مشروع الاسكان الاجتماعي



محطة كهرباء اسيوط (1)



محطة كهرباء اسيوط (2)



محطة كهرباء أسيوط (1)



محطة كهرباء أسيوط (3)



محطة كهرباء أسيوط (8)



محطة كهرباء أسيوط (9)



محطة كهرباء أسيوط (11)



محطة كهرباء أسيوط (12)



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محور الهضبة الغربية (1)



محور الهضبة الغربية (2)



محور الهضبة الغربية (3)



محور الهضبة الغربية (4)



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محور الهضبة الغربية (7)



محور الهضبة الغربية (8)



محور الهضبة الغربية (9)



محور الهضبة الغربية (10)