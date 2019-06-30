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فى الذكرى الرابعة.. 9 أرقام هامة مرتبطة بقضية "اغتيال محامى الشعب"

الأحد، 30 يونيو 2019 04:15 م
فى الذكرى الرابعة.. 9 أرقام هامة مرتبطة بقضية "اغتيال محامى الشعب" المستشار هشام بركات

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مع حلول الذكرى الرابعة لاستشهاد محامى الشعب المستشار هشام بركات، والذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيه 2015، صدر حكم نهائى من محكمة النقض بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية اغتيال النائب العام.

 

1 ـ الرقم 67 ويشير لعدد المتهمين بأمر الإحالة، من بينهم 16 هاربا.

2 ـ الرقم "28"، ويشير لرقم دائرة الموضوع التى أصدرت حكمها فى الدعوى برئاسة المستشار حسن فريد.

3 ـ الرقم "50"، ويشير لعدد المتهمين الذين صدر بحقهم حكما حضوريا من المحاكمة الأولى.

4 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم محمد كمال الذى حصل على حكم بانقضاء الدعوى لوفاته.

5 ـ الرقم "28" مكرر، ويشير لعدد المتهمين الذين حصلوا على إعدام من محكمة الموضوع، من بينهم 13 متهما هاربا.

6 ـ الرقم "50" مكرر، ويشير لعدد المتهمين الحضور الذين طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض، من بينهم 15 حصلوا على حكما بالإعدام.

7 ـ الرقم "9"، ويشير لعدد المتهمين الذين رفضت محكمة النقض طعنهم وأقرت ضدهم حكم الإعدام.

8 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد المتهمين الحاصلين على الإعدام وقبلت محكمة النقض طعنهم وخففت حكم إعدامهم للسجن المؤبد والمشدد.

9 ـ الرقم "24"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد والمشدد من محكمة الموضوع ورفضت محكمة النقض طعونهم.

 

واستشهد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.


اغتيال النائب العام

النائب العام

المستشار هشام بركات

اعدام المتهمين باغتيال هشام بركات

المستشار حسن فريد

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