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فى الذكرى الرابعة.. ماذا قالت النيابة فى مرافعتها بقضية اغتيال محامى الشعب؟

الأحد، 30 يونيو 2019 12:14 م
فى الذكرى الرابعة.. ماذا قالت النيابة فى مرافعتها بقضية اغتيال محامى الشعب؟ الشهيد هشام بركات
كتب إيهاب المهندس

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مع حلول الذكرى الرابعة لاستشهاد محامى الشعب المستشار هشام بركات، الذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيه 2015 مرت دعوى محاكمة المتهمين بالعديد من المحطات ولعل أبرزها مرافعة النيابة العامة أمام محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد.

 

وفى 25 نوفمبر 2018 أقرت محكمة النقض إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.

 

وأمام محكمة الموضوع وبالتحديد فى جلسة 7 أبريل 2017 استمعت المحكمة لمرافعة تاريخية للنيابة العامة جاء فيها :" لن نسرد فى تاريخ الإخوان الفاسد، فكله قتل وحرق وتدمير، وسفك للدماء، تنظيمها نفذ العديد من عمليات القتل، يظهر كبيرهم حسن البنا بكلمات سطرها لهم التاريخ، فهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين، جماعة الإخوان تستعين بالخارج عن طريق تنظيمها الدولى من كل مكان، أسسوا تنظيم دولى بالعديد من البلدان منها دولة فلسطين فأسسوا حركة حماس".

 

وجاء فى المرافعة : النائب العام خرج من بيته صائما ليلقى ربه على يد 3 متهمين ورابعهم مجهول، بعد عداوتهم معه عقب فض الاعتصام، استشهد النائب العام على يد فئة باغية، جماعة قتلت صائما، إنها جماعة الإخوان، قتلوا المسلمين صائمين بدعوى الدين، سيدى الرئيس كيف ومتى ارتقى النائب العام شهيدا، قتله 3 من المتهمين رابعهم مجهول، واشترك ثلاثة عشر معهم فى التنفيذ، النائب العام خرج من بيته صائما ليلقى ربه، بدأوا العداوة مع النائب العام بعد فض الاعتصام شكلوا مجموعات نوعية ونفذوا العديد من العمليات بهدف إسقاط البلاد والعباد.


اغتيال النائب العام

النائب العام

المستشار هشام بركات

اعدام المتهمين باغتيال هشام بركات

المستشار حسن فريد

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