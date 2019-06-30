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فتش عن المرأة.. زوجة مسجل خطر تستدرج شاب لقتله بالبحيرة بسبب خلافات مالية

الأحد، 30 يونيو 2019 11:40 ص
فتش عن المرأة.. زوجة مسجل خطر تستدرج شاب لقتله بالبحيرة بسبب خلافات مالية جثة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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خلافات مالية بين شابين فى البحيرة دفعت أحدهما للتخطيط لقتل الآخر، حيث استعان أحدهما بمسجل خطر وزوجته لقتل الآخر مقابل مبلغ من المال، وفى سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر فى استدراج الضحية لمكان نائى، حيث تخلص زوجها منه.

وتلقى قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً بالعثور على جثة عامل "له معلومات جنائية" بها جروح طعنية متفرقة، فتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "عامل سبق إتهامه فى 16 قضية "سلاح نارى ، مخدرات ، سرقة ، تبديد"، وزوجته ربة منزل، وعاطل "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثالث لوجود خلافات مالية سابقة بين الثالث والمجنى عليه، فإتفق معهما على التخلص منه، وفى سبيل ذلك تم إستدراجه من قبل المتهمة الثانية، وتوجهوا لمكان العثور مستقلين مركبة "توك توك" وعقب حضور المجنى عليه تعدى عليه المتهم الهارب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولوا على هاتفه المحمول.

 


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