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فتاة تتهم شابين باختطافها والاعتداء عليها جنسيًا فى الهرم

الأحد، 30 يونيو 2019 03:42 م
فتاة تتهم شابين باختطافها والاعتداء عليها جنسيًا فى الهرم اغتصاب - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى - محمد أبو عوض

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام فتاة لشابين باختطافها والاعتداء عليها جنسيًا بشقة سكنية بمنطقة الهرم، وأمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها؛ لبيان حقيقة تعرضها لاعتداء من عدمه.

وكانت فتاة حررت بلاغًا بقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه شخصين باختطافها بمنطقة الهرم، واقتيادها إلى شقة سكنية، والاعتداء عليها جنسيًا، وبإجراء التحريات وبإعداد الأكمنة اللازم تم تحديد هوية المتهمين وخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهما، وجارى تكثيف التحريات للتوصل لصحة الواقعة.

 

 


اختطاف

اعتداء جنسى

اغتصاب

الهرم

جريمة اغتصاب

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