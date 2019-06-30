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فتاة أكتوبر: والدى اغتصبنى عدة مرات.. وأمن الجيزة يلقى القبض على المتهم

الأحد، 30 يونيو 2019 04:19 م
فتاة أكتوبر: والدى اغتصبنى عدة مرات.. وأمن الجيزة يلقى القبض على المتهم اغتصاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ذكرت فتاة سقطت من الطابق الرابع، أثناء هروبها من النافذة بعد تحرش والدها بها بمدينة 6 أكتوبر، أن والدها اعتدى عليها جنسيا عدة مرات.

وأضافت الفتاة، أن والدها منفصل عن والدتها منذ 10 سنوات، وخلال تلك الفترة، كانت تقيم بصحبة والدتها، إلا أنها تركتها وعادت للإقامة بصحبة والدها، وفوجئت باعتداء والدها عليها جنسيا، بعد حجزها بالشقة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وضبط بحوزته عدد من أقراص الفياجرا، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الرابع، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن الفتاة، تعرضت لاعتداء جنسى، من جانب والدها، وأنها خلال محاولتها الهرب من نافذة الشقة، اختل توازنها، وسقطت مصابة بعدة كسور، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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اعتداء جنسى

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