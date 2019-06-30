غدًا.. بدء اجتماع دول أوبك وخارجها لمراقبة اتفاق خفض الانتاج

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تبدأ فى العاصمة النمساوية فيينا غدا الاثنين أعمال اجتماع اللجنة الوزراية المشكلة من دول أعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ومن خارجها لمراقبة اتفاق خفض الانتاج.

وقالت مصادر فى المنظمة، اليوم الأحد ، إن الاجتماع سوف يعقبه اجتماع موسع لوزراء النفط والطاقة بدول أوبك فى دورته الـ176، ثم اجتماع مشترك بين دول أوبك والدول من خارجها بعد غد الثلاثاء.

وأشارت المصادر ، إلى أن الاجتماعات تستهدف تقييم وضع السوق النفطية ومناقشة سبل تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقييم مدى الالتزام باتفاق خفض الانتاج والذى طبق مطلع العام الجاري، ويقضى بخفض 2ر1 مليون برميل نفط من المعروض النفطى لدول أوبك وخارجها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن - خلال مشاركته فى اجتماع قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان - الاتفاق على تمديد اتفاق خفض الانتاج لدول أوبك وشركائها لفترة ما بين 6 إلى 9 أشهر مقبلة.