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غدا.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل

الأحد، 30 يونيو 2019 07:15 م
غدا.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى بمحافظة بورسعيد ودعوة المواطنين ببورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة.

 

 

 


التامين الصحى

مجلس الوزراء

مصر

بورسعيد

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