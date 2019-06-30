غدا.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى بمحافظة بورسعيد ودعوة المواطنين ببورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة.