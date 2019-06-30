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غدا.. بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الأحد، 30 يونيو 2019 12:17 م
غدا.. بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد
كتب ــ وليد عبد السلام

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يبدأ التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الاثنين، بمحافظة بورسعيد كأول محافظة تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

وتقدم خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد فى 11 مستشفى عام وتخصصى و32 وحدة ومركز صحى، ليتم التسجيل أولا ثم الكشف مع فتح الملفات الطبية للمنتفعين داخل الوحدات الصحية .

ويطبق التأمين الصحى إلزاميا على جميع المواطنين من بداية سن الميلاد وحتى الوفاة، ويحظى المواطن بأعلى مستوى من الرعاية الصحية المتكاملة مع توفير الرعاية والعلاج لأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان بنسبة 100%.

ويعد التأمين الصحى الشامل أحد أهداف التنمية المستدامة والتى تستهدف تغطية المصريين بأعلى مستوى من الرعاية ووفقا للأكواد والبروتوكولات العالمية بحلول عام 2030.

وجاء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كأولوية ملحة على خريطة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف بها توفير مظلة تأمينية تليق بالمصريين كأحد محاور استراتيجية بناء الإنسان المصرى .

ويحصل المواطنون القادرون على سداد الاشتراكات على جميع الخدمات الطبية والعلاجية  مع صرف العلاج وفق جداول المساهمات، على أن يتم توفير علاج للأمراض المزمنة بالمجان .

 


التأمين الصحى

بورسعيد

الرئيس السيسي

غير القادرين

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