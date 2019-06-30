عودة 1.5 ألف لاجئ سورى إلى بلادهم مرة أخرى من الأردن ولبنان

كتب وكالات

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين فى سوريا، اليوم الأحد، بعودة نحو 1.5 ألف لاجئ سورى إلى أرض الوطن من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بحسب " سبوتنيك".

وقال المركز فى بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1494 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية من أراضى الدول الأجنبية، منهم 379 شخصا (من بينهم 114 امرأة و194 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1115 شخصا (من بينهم 335 امرأة و569 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربى السورى خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير 2.9 هكتارا من الأراضى من الألغام فى درعا ودمشق، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 29 عبوة ناسفة.