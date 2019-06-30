طوارىء وإجراءات أمنية مشددة بموانئ البحر الأحمر تزامنا مع احتفالات 30 يونيه

السويس السيد فلاح

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانىء التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيه، حيث تم تكثيف التواجد الأمنى للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأمينى والتواصل معهم فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانى ومتابعة كل من يرتاد الميناء .

كما تم التنبيه على ضرورة المرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء والإبلاغ عند الاشتباه فى أى جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذى يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانىء.

على جانب أخر تم تكثيف عدد العاملين بجميع منشأت الهيئة على مدار اليوم عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشأت الهيئة وإحكام السيطرة ومتابعة تحركاتهم داخل المنشأت وتفتيش الحقائب والطرود بصحبة المترددين "عاملين – زائرين".

و أكد اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللواحات الإرشادية والتحذيرية فى أماكنها المختصة ومراجعة سلامة وصلاحية المصادر البديلة للطاقة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى .

كما شدد على مراجعة منافذ الهروب والتأكد من صلاحيتها وعدم السماح بدخول اى سيارة غير مصرح بها بالدخول أو الاقتراب من أى منشأة بالهيئة والقيام بالكشف والتفتيش على أى سيارة يتم الشك بها .