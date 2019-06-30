ضبط 574 مخالفة مرورية متنوعة وإجراء تحليل مخدرات لـ25 سائقا خلال حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

فحصت إدارة مرور أسوان، خلال حملة مرورية في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 25 قائد سيارة بنقطة كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط (2) حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو بالإضافة إلى الأفيون.

كما تمكنت الحملة المرورية التى ترأسها العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور بأسوان، من ضبط (574) مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط توك توك وتروسيكل بدون تراخيص، وتحرير (123) مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري فى (66) مخالفة، وتحرير (100) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص (76) حالة عدم قبول التصالح، وتحرير (205) مخالفات متنوعة.