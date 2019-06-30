ضبط 39 ألف لتر بنزين مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة، اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة، عن ضبط 39 آلف لتر بنزين وسولار مدعم بمركزى الدلنجات والمحمودية، تم تجميعها لبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.