ضبط 3102 هارب من أحكام وتحصيل 64349 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3102 متهم، منهم 988 محكوم عليهم حكما جزئيا، و139 محكوم عليهم حكم مستأنف، 1938 محكوم عليهم حكم غرامات، و32 محكوم عليهم حكم مخالفات، و5 متهمين هاربين من جنايات، كما تم تحصيل 64349 جنيها تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.