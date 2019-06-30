ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 14 سنة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 14 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لتنفيذ الأحكام الخاصة بهم .

كان قد ورد إخطار للواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، يفيد ضبط المدعو " بيشوى. إ. ي" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1702 / 2014 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 652/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، في قضية مخدرات.

وتم ضبط المدعو " احمد. ك .ع " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 408 / 2015 جنايات قسم القصير حصر رقم 688/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى قضية مخدرات .

كما تم ضبط المدعو "ربيع. ه. م" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 12794 / 2018 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 111/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن سنة وغرامة 50 ألف جنيه "مخدرات"، وبلغ إجمـالي الأحكام المنفذة 279 حكما.