ضبط 240 طن أعلاف منتهية الصلاحية بمصنع في الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 240 طن أعلاف دواجن وأسماك، داخل مصنع لصناعة الأعلاف بمنطقة برج العرب، وذلك قبل طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين، تفيد قيام المسئولين عن مصنع لصناعة الأعلاف ببرج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال إنتاج أعلاف الدواجن، مُستخدمين مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستخدام في تصنيع الأعلاف.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وقيام المصنع بإعادة تدوير وتعبئة أعلاف الأسماك منتهية تاريخ الصلاحية داخل عبوات جديدة مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية جديد وطرحها بالأسواق غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى استهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول، وعثر داخل المصنع على 5 آلاف جوال بإجمالي 200 طن مسحوق بروتين ناتج مخلفات المجازر، يستخدم في تصنيع مركزات تسمين الدواجن"، دون بيانات تجارية أو تاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما ضبط إدارة التموين، 40 جوال من علف أسماك منتهى تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام، يتم إعادة تدويره وتعبئته مرة أخرى داخل عبوات مدون عليها تاريخ صلاحية جديد.

تحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.