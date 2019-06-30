سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 240 طن أعلاف منتهية الصلاحية بمصنع في الإسكندرية

الأحد، 30 يونيو 2019 12:23 م
ضبط 240 طن أعلاف منتهية الصلاحية بمصنع في الإسكندرية حملة تموينية- ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 240 طن أعلاف دواجن وأسماك، داخل مصنع لصناعة الأعلاف بمنطقة برج العرب، وذلك قبل طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين، تفيد قيام المسئولين عن مصنع لصناعة الأعلاف ببرج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال إنتاج أعلاف الدواجن، مُستخدمين مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستخدام في تصنيع الأعلاف.
 
 
أكدت التحريات صحة المعلومات، وقيام المصنع بإعادة تدوير وتعبئة أعلاف الأسماك منتهية تاريخ الصلاحية داخل عبوات جديدة مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية جديد وطرحها بالأسواق غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى استهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول، وعثر داخل المصنع على 5 آلاف جوال بإجمالي 200 طن مسحوق بروتين ناتج مخلفات المجازر، يستخدم في تصنيع مركزات تسمين الدواجن"، دون بيانات تجارية أو تاريخ الإنتاج والصلاحية.
 
 
كما ضبط إدارة التموين، 40 جوال من علف أسماك منتهى تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام، يتم إعادة تدويره وتعبئته مرة أخرى داخل عبوات مدون عليها تاريخ صلاحية جديد.
 
 
تحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

محافظه الاسكندريه

امن الاسكندريه

حمله تموينيه

برج العرب

شرطه التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة