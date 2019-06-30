ضبط 200 طن أعلاف دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بالإسكندرية

كتب محمد أبو عوض

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط المدير المسئول عن مصنع أعلاف "دواجن، أسماك" لحيازته داخل المصنع 200 طن مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى غير صالح للاستخدام.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المسئولين عن مصنع لصناعة الأعلاف في برج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال إنتاج أعلاف الدواجن، مُستخدمين مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستخدام فى تصنيع الأعلاف، وكذا قيامهم بإعادة تدوير وتعبئة أعلاف الأسماك منتهية تاريخ الصلاحية داخل عبوات جديدة مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية جديد وطرحها بالأسواق غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط كمية قدرها (201 طن) من أعلاف تسمين الدواجن والأسماك ، بينها (5000) جوال بإجمالى 200 طن مسحوق بروتين ناتج مخلفات المجازر "يستخدم فى تصنيع مركزات تسمين الدواجن" بدون بيانات تجارية أو تاريخ الإنتاج والصلاحية، و(40) جوال بإجمالى واحد طن علف أسماك منتهى تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستخدام، يتم إعادة تدويره وتعبئته مرة أخرى داخل عبوات مدون عليها تاريخ صلاحية جديد.