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ضبط 1480 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

الأحد، 30 يونيو 2019 01:10 م
ضبط 1480 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بكفر الشيخ ضبط أدوية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملات الطب البيطرى بكفر الشيخ، بالتعاون مع مفتش مباحث التموين، وفريق مباحث التموين تحت إشراف المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط "إ.و.ش" وبحوزته 28 كرتونة بإجمالي 1480 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، وتم تحريز الكمية المضبوطة، وتحرير محضر شرطة رقم 248 جنح أمن دولة طوارئ مركز كفرالشيخ، لسنة 2019 وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وقدم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، محافظ كفرالشيخ، شكره للدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل مدير عام الطب البيطري، والعاملين به، والمقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين، والأجهزة المعاونة، على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة استمرار الحملات، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون.
 
 

محافظة كفر الشيخ

ادويه مخاله

حمله تموينيه

وزاره الصحه

صحه كفر الشيخ

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