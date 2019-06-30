ضبط عامل فى صيدلية لسرقته أدوية بـ23 ألف جنيه لبيعها فى المرج

كتب ــ كريم صبحى

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج، من القبض على عامل بصيدلية، سرق أدوية من مكان عمله لبيعها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مالك صيديلة أفاد فيه باكتشافه سرقة أدوية من محله بقيمة 23 ألف جنيه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل فى الصيدلية استغل معرفته بموعد غلقها، وتسلل الى الصيدلية وسرق منها أدوية وباعها.

تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.