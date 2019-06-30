ضائقة مالية وراء سرقة عامل بصيدلية فى المرج أدوية بقيمة 23 ألف جنيه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج بحبس عامل بصيدلية 4 أيام على ذمة التحقيق ، لاتهامه بسرقة أدوية من مكان عمله لبيعها.

اعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه للواقعة بسبب مرورة بضائقة مالية .

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مالك صيديلة أفاد فيه باكتشافه سرقة أدوية من محله بقيمة 23 ألف جنيه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل فى الصيدلية استغل معرفته بموعد غلقها، وتسلل إلى الصيدلية وسرق منها أدوية وباعها، وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.