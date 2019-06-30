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صور.. ولى العهد السعودى يزور متحف هيروشيما التذكارى للسلام

الأحد، 30 يونيو 2019 01:29 م
صور.. ولى العهد السعودى يزور متحف هيروشيما التذكارى للسلام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى
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زار ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، متحف (هيروشيما) التذكارى للسلام، وذلك على هامش ترأسه لوفد المملكة فى قمة العشرين التى عقدت فى مدينة (أوساكا) اليابانية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن ولى العهد تفقد أرجاء المتحف، حيث شاهد عرضاً مرئياً لمدينة (هيروشيما) قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة فى عام 1945م وما خلفته من دمار شامل.

وأضافت الوكالة، أن ولى العهد شاهد صوراً تبين تاريخ مدينة (هيروشيما) فى السابق، وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذرى والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التى لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التى كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة فى المدينة بعد تطورها.

الأمير محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكارى للسلام
الأمير محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكارى للسلام

 

جولة ولى العهد السعودى فى متحف هيروشيما التذكارى
جولة ولى العهد السعودى فى متحف هيروشيما التذكارى

 

زيارة ولى العهد السعودى لمتحف هيروشيما التذكارى
زيارة ولى العهد السعودى لمتحف هيروشيما التذكارى

 

ولى العهد السعودى يتحدث مع مسئولى متحف هيروشيما التذكارى
ولى العهد السعودى يتحدث مع مسئولى متحف هيروشيما التذكارى

 

ولى العهد السعودى يتفقد متحف هيروشيما التذكارى للسلام
ولى العهد السعودى يتفقد متحف هيروشيما التذكارى للسلام

 

ولى العهد السعودى يزور متحف هيروشيما التذكارى
ولى العهد السعودى يزور متحف هيروشيما التذكارى

 

ولى العهد السعودى يستمع لتعريف بمتحف هيروشيما التذكارى
ولى العهد السعودى يستمع لتعريف بمتحف هيروشيما التذكارى

 

ولى العهد السعودى يستمع لشرح داخل متحف هيروشيما
ولى العهد السعودى يستمع لشرح داخل متحف هيروشيما

 

ولى العهد السعودى يصافح أحدى المسئولات بمتحف هيروشيما
ولى العهد السعودى يصافح أحدى المسئولات بمتحف هيروشيما

 

ولى العهد السعودى يطلع على خريطة كبيرة بمتحف هيروشيما
ولى العهد السعودى يطلع على خريطة كبيرة بمتحف هيروشيما

 

ولى العهد السعودى يطلع على لوحات متحف هيروشيما
ولى العهد السعودى يطلع على لوحات متحف هيروشيما

 

 

 


متحف هيروشيما

ولى العهد السعودى

قمة مجموعة العشرين

المملكة العربية السعودية

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