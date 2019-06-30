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صور.. نقل شاشات عرض أمم أفريقيا لمنع التكدس المرورى بالوادى الجديد

الأحد، 30 يونيو 2019 10:41 ص
صور.. نقل شاشات عرض أمم أفريقيا لمنع التكدس المرورى بالوادى الجديد نقل شاشات العرض
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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بدأت الوحدات المحلية بمركزى الخارجة والداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى نقل شاشات العرض العملاقة من الميادين العامة إلى داخل الساحات الشعبية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتفادى حدوث تكدسات مرورية فى مواقع عرض الشاشات.

وقال محافظ الوادى الجديد فى بيان إن هذا الإجراء يأتى فى اطار إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة مباريات كأس أفريقيا ودعم المنتخب الوطنى بجانب فتح القاعات المكيفة بديوان عام المحافظة والمراكز الاستكشافية للعلوم بالداخلة والخارجة وقاعات مراكز الشباب .

أكد الزملوط أن المحافظة استعدت لإستقبال البطولة بتجهيز 7 شاشات عملاقة لإذاعة المباريات، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، والتى تتواجد بالميادين الرئيسية بمدن المحافظة المختلفة وتتواجد بكل من ( الممشى السياحى - السينما - ميدان الساعة والتى تم نقلها داخل الساحة الشعبية - ميدان الشعلة) بالخارجة، شاشة بكل من باريس والداخلة وتم نقلها أيضا داخل الساحة بمدينة موط والفرافرة بالإضافة إلى تجهيز 6 مراكز شباب على مستوى المحافظة وتزويدها بشاشات عرض.

 

نقل شاشات عرض أمم أفريقيا (2)

نقل شاشات عرض أمم أفريقيا 

 

نقل شاشات عرض أمم أفريقيا (3)
نقل شاشات عرض أمم أفريقيا 

 

نقل شاشات عرض أمم أفريقيا (4)
نقل شاشات عرض أمم أفريقيا 

 

نقل شاشات عرض أمم أفريقيا (7)
نقل شاشات عرض أمم أفريقيا 

 


مباريات كاس أفريقيا

شاشات العرض بالوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

تكدس مرورى

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