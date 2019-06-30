سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 02:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدن القليوبية تتزين فى احتفالية 30 يونيو.. وفتح الحدائق بالمجان أمام المواطنين

الأحد، 30 يونيو 2019 01:24 م
صور.. مدن القليوبية تتزين فى احتفالية 30 يونيو.. وفتح الحدائق بالمجان أمام المواطنين الاعلام تزين المبانى
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تزينت مجالس المدن بمحافظة القليوبية، تمهيدا لانطلاق احتفالات ثورة 30 يونيو، من خلال وضع أعلام مصر اعلى المبانى وعلى الواجهات لها، وأعلام المحافظة، والتأكيد على أن ثورة 30 يونيو هى إرادة الشعب.

 وفى هذا السياق قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فتح أبواب الدخول لجميع الحدائق المقامة بالمراكز والمدن والأحياء أمام المواطنين، اليوم الأحد بالمجان للمواطنين، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

 وقال المحافظ، فى بيان إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصرى يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستقوم مجالس المدن والمراكز والاحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات وتشغيل DJ احتفالا بتلك الثورة العظيمة التى خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وخرج ليملأ ميادين مصر فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.

 

 

مجالس المدن بالقليوبية تتزين (1)
مجالس المدن بالقليوبية تتزين (1)

 

مجالس المدن بالقليوبية تتزين (2)
مجالس المدن بالقليوبية تتزين (2)

 

مجالس المدن بالقليوبية تتزين (3)
مجالس المدن بالقليوبية تتزين (3)

 

مجالس المدن بالقليوبية تتزين (5)
مجالس المدن بالقليوبية تتزين (5)

 

مجالس المدن بالقليوبية تتزين (6)
مجالس المدن بالقليوبية تتزين (6)

 

مجالس المدن بالقليوبية تتزين (8)
مجالس المدن بالقليوبية تتزين (8)

 

مجالس المدن بالقليوبية تتزين (9)
مجالس المدن بالقليوبية تتزين (9)

 


اخبار القليوبية

ثورة 30 يونيو

احتفالات ثورة يونيو

30 يونيو ارادة شعب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. فنانون شاركوا فى المظاهرات ورفعوا علامة النصر

الأحد، 30 يونيو 2019 01:00 م

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 12:54 م

إنفو جراف.. حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 12:43 م

فيديو.. السيسي يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: نجدد العهد بأن نحفظ ونبنى مصر.. وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم.. تمكنا من تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية.. ونيل المطالب لا يأتى بالتمنى

الأحد، 30 يونيو 2019 12:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة