صور.. مدن القليوبية تتزين فى احتفالية 30 يونيو.. وفتح الحدائق بالمجان أمام المواطنين

القليوبية إبراهيم سالم

تزينت مجالس المدن بمحافظة القليوبية، تمهيدا لانطلاق احتفالات ثورة 30 يونيو، من خلال وضع أعلام مصر اعلى المبانى وعلى الواجهات لها، وأعلام المحافظة، والتأكيد على أن ثورة 30 يونيو هى إرادة الشعب.

وفى هذا السياق قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فتح أبواب الدخول لجميع الحدائق المقامة بالمراكز والمدن والأحياء أمام المواطنين، اليوم الأحد بالمجان للمواطنين، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقال المحافظ، فى بيان إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصرى يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستقوم مجالس المدن والمراكز والاحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات وتشغيل DJ احتفالا بتلك الثورة العظيمة التى خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وخرج ليملأ ميادين مصر فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.



مجالس المدن بالقليوبية تتزين (1)



مجالس المدن بالقليوبية تتزين (2)



مجالس المدن بالقليوبية تتزين (3)



مجالس المدن بالقليوبية تتزين (5)



مجالس المدن بالقليوبية تتزين (6)



مجالس المدن بالقليوبية تتزين (8)