صور.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة نجع الشعارنة الإبتدائية بتكلفة 6.7 مليون جنيها

سوهاج – عمرو خلف

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مدرسة نجع الشعارنة الابتدائية، بقرية الشعارنة الغربية بمركز سوهاج، وذلك تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح محافظ سوهاج فى بيان أن المدرسة تم انشائها على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة إجمالية 6 مليون و700 ألف جنيها، لخدمة أهالى القرية، موجهاً بسرعة تنفيذ المدرسة الاعدادية بنفس القرية لاستكمال باقى مكونات العملية التعليمية لأهالى القرية.

وأشاد محافظ سوهاج بمستوى الإنشاءات والتجهيزات بالمدرسة، وتوصيل جميع المرافق اللازمة لها، مؤكدا أنها إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بالمحافظة، كما تفقد عدداً من الفصول بمراحل رياض الأطفال، والتعليم الابتدائي، والمعامل، وغرف الأنشطة، وغرفة الطبيب .

وتتكون المدرسة من 5 أدوار، تحتوى على 16 فصل دراسي، منها 12 فصل تعليم ابتدائي، و 4 رياض أطفال، وغرف للاداريين وغرفة للطبيب وملعب رياضي.

والتقى محافظ سوهاج ببعض الأهالى ومواطنى القرية، واستمع إلى مطالبهم، حيث شملت تلك المطالب إقامة " مكتب بريد، ونقطة إطفاء، ووحدة صحية، ومدرسة ثانوى تجاري" لخدمة أهالى الشعارنة الغربية وقرية إدفا ونجوعها، حيث وجه المحافظ بدارسة تلك الطلبات تمهيداً لتنفيذها.

حضر الافتتاح النائب ممدوح مقلد والنائب أحمد نشأت أعضاء مجلس الشعب عن مركز ومدينة سوهاج، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور عمرو الحادى المستشار العلمى للمحافظة، ومحمد امبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.



محافظ سوهاج يفتتح مدرسة نجع الشعارنة (1)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسة نجع الشعارنة (2)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسة نجع الشعارنة (3)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسة نجع الشعارنة (4)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسة نجع الشعارنة (5)



محافظ سوهاج يفتتح مدرسة نجع الشعارنة (6)