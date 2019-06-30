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صور.. محافظ سوهاج يفتتح محطتي صرف صحي بجرجا بتكلفة 30 مليون جنيها

الأحد، 30 يونيو 2019 03:21 م
صور.. محافظ سوهاج يفتتح محطتي صرف صحي بجرجا بتكلفة 30 مليون جنيها جانب من الافتتاح
سوهاج – عمرو خلف

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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الاحد، محطتي صرف صحي بنجعي كويز، ومقلد، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الخلافية بمركز ومدينة جرجا، وذلك تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
وأوضح محافظ سوهاج، أن المشروع يخدم أكثر من 4 آلاف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيها، مؤكداً حرص المحافظة على النهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة القرى والمراكز، مشيرًا إلى إحداث تطوير ملحوظ بمنظومة التنمية الشاملة، فيما يخدم المواطن السوهاجي، لافتا إلى أن العام الحالى سيشهد إفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة للمواطنين.
 
وتفقد محافظ سوهاج مشتملات المحطة، وأعطى اشارة البدء، كما تفقد عمارات كويز السكنية، لمتابعة سير مشروع الصرف الصحي، وتغيير خطوط المياه بخطوط جديدة، لتخدم المواطنين بالمنطقة وترفع العناء عنهم، فيما أعرب المواطنين سكان المنطقة عن سعادتهم بحل تلك المشكلة.
 
ووجه المحافظ، بوضع الأماكن المحرومة من المرافق ضمن أولويات الخطط الاستثمارية، وتقديم الدعم اللازم لها، لخدمة الأهالي من أبناء ومواطني سوهاج.
 
وقال المحافظ بعد الافتتاح، " أنا مواطن وأشعر بالمواطن، ونحن قادرون على استكمال جميع المشروعات المفتوحة، وتلبية احتياجات قرى ومراكز المحافظة"، مشيداً بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وأنها ذراع قوي للمحافظة في استكمال تلك المشروعات، لافتا إلى أن الدولة توفر التمويل اللازم للمشروعات، للارتقاء بالمحافظة لتكون قادرة على التحدي.
 
وثمن " الأنصاري " المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه خلال الثلاث سنوات القادمة، سنكون قد أنجزنا العديد من مشروعات الصرف الصحي، وتوصيل مياه شرب نظيفة للمواطن في كل أنحاء المحافظة.
 
ومن جانبه قال اللواء محمد بدري رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المشروع يتكون من محطة رفع فرعية بنجع " مقلد "، علي مساحة 500 متر مربع، بطاقة استيعابية 72 متر مكعب/ ساعة، بتمويل من البنك الدولي، ويخدم حوالي 2500 نسمة، مشيراً إلى أن المحطة الرئيسية بنجع " كويز"، أقيمت على مساحة 650 متر مربع، وبطاقة استيعابية 115 متر مكعب/ ساعة، وتخدم 1750 نسمة.
 
وأشار إلى أن أطوال شبكات الإنحدار بالمشروع 7294 متر طولي، بعدد مطابق 272 مطبق، وبلغ عدد الوصلات المنزلية 600 غرفة، حيث بلغت أطوال الوصلات المنزلية إلى 4000 م.ط، فيما تصل خطوط الطرد إلى 3608 م.ط .
 
حضر الافتتاح كلا من، على ابو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، والدكتور عمر الحادى المستشار العلمي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط فرحة أهالي ومواطني القرية .
 
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محافظه سوهاج

محافظ سوهاج

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مياه الشرب

الصرف الصحى

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