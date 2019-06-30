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صور.. طلاسم على رأس قرموط وجماجم ماعز فى حملة تطهير مقابر قرية بالقناطر

الأحد، 30 يونيو 2019 09:00 ص
صور.. طلاسم على رأس قرموط وجماجم ماعز فى حملة تطهير مقابر قرية بالقناطر حملة لتطهير مقابر قرية قرنفيل
القليوبية إبراهيم سالم

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دشن أهالى قرية قرنفيل التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مبادرة لتطهير المقابر من أعمال السحر والشعوذة، حيث نفذ رجال وشباب القرية المرحلة الأولى من الحملة.

وفى هذا السياق، أكد شريف عزازى أحد أبناء القرية، أنهم وجدوا ما يحزن القلب من أعمال سحر سفلية بالموت والتفرقة، وعدم الإنجاب وعدم الزواج.

 وأوضح "عزازى"، أن الحملة عثرت على كفن على حجر طوب، وشمع عليه صليب، وعظام رأس قرموط سمك، وعظم لوحة الكتف، ونبات شكله غريب ملفوف بشكل معين، وجريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين، وثلاث جماجم بشرية، وجمجمة ماعز، وأوراق عليها طلاسم غير مفهومة.

وأعلن شباب القرية، استكمال المبادرة من خلال عدة مراحل، حتى يتم تطهير المقابر بالقرية من تلك الأعمال، والقضاء عليها وحلها، حفاظا على أصحابها.

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سحر بالمقابر

مقابر قرية قرنفيل

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