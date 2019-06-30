صور.. شاهد تجهيزات مراكز الشباب ومخيمات مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حرص العاملون بمراكز الشباب والرياضة والأندية الرياضية بمحافظة الأقصر، عصر اليوم الأحد، على تجهيز أماكن عرض المباراة الثالثة للمنتخب الوطنى ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا، والتى يواجه فيها منتخب أوغندا لتحديد المركزين الأول والثانى فى المجموعة التى تضم منتخبات الكونغو وزيمبابوي.

وتم وضع اللمسات النهائية من كراسى وسماعات وشاشات صخمة لعرض مباراة المنتخب الوطنى ضمن بطولة أمم إفريقيا مع نظيره الأوغندى، وتم تجهيز كافة مواقع مشاهدة المباريان وشاشات العرض لخدمة الجمهور بالمجان تماماً، حيث أعلن محمد سيد سليمان رئيس مدينة إنا، أنه تم تجهيز أماكن لمشاهدة المباراة، وقام بالإشراف على الأماكن وتأمينها وتواجد رجال الحماية المدنية والإسعاف، وذلك أمام "مركز شباب السلام بإسنا - حديقة أم المؤمنين بإسنا بجوار موقف الجنوب - مركز شباب الدير - مركز شباب الكيمان المطور - مركز شباب توماس الوسطى - مركز شباب الشغب - مركز شباب المعلا - مركز شباب الدبابية - مركز شباب الحلة - الكلابية – زرنيخ - مركز شباب كومير - مركز شباب العضايمة - مركز شباب المساوية – النمسا – الملعب الخماسي بالقرايا".

وكان حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، قد أعلن إنه تم توفير شاشات عرض كبيرة لمشاهدة المباريات بعدد 46 مركز شباب على مستوى محافظة الأقصر، وكذلك بعدد 10 أندية رياضية على مستوى المحافظة وذلك لتشجيع منتخب مصر وتفعيلها للدور الرياضى داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، واستقبل مراكز الشباب والأندية جميع المشاهدين مجانا.