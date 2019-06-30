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بمناسبة ذكرى 30 يونيو..

صور ..خلال مشاهدة مباراة مصر وأوغندة..طالبة تهدى محافظ البحر الأحمر باقة ورد

الأحد، 30 يونيو 2019 10:21 م
صور ..خلال مشاهدة مباراة مصر وأوغندة..طالبة تهدى محافظ البحر الأحمر باقة ورد الطالبه تهدى محافظ البحر الاحمر باقة زهور
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أهدت طالبة من مدينة الغردقة تدعى "  روان "، باقة ورد للواء  أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الأحد بممشي النصر ، خلال مشاهدته مباراة مصر واوغنده ، وذلك بمناسبة االغردقة الذكرى  السادسة لثورة 30 يونيو . 
 
ومن جانبه قدم محافظ البحر الأحمر الشكر الي الطالبة روان علي باقة الورد  الجميلة ، مؤكدا بأن هذا هو جيل المستقبل .
 
وقدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر التهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكري السادسة لثورة 30 يونيو .
 
 
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البحر الاحمر

ذكرى ثورة 30 يونيو

الغردقة

باقة ورد هدية للمحافظ

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