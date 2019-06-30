صور.. توسعة وتطوير وزيادة إنتاج الدواجن فى مدارس الزراعة بالخارجة

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ مشروعات توسعة وتطوير وتجميل عدة مدارس بقطاع الخارجة التعليمي.

أكد التداوى، تنفيذ أعمال التوسعة باستخدام الفراغات المتاحة لزيادة عدد الفصول, لاستيعاب الزيادات والكثافات المستقبلية لأبناء الحى والمجتمع المحيط لمدرسة 25 يناير للتعليم الأساسى والتابعة لإدارة الخارجة التعليمية.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه جارى رفع كفاءة ملاعب مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية , بعمل تنجيل الملاعب, بالتكلفة من خلال منحة محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

ولفت التداوى، إلى تكليف مسئولى التعليم الفنى الزراعى، بزيادة أعداد الدواجن واستخدام كافة العنابر والإمكانيات المتاحة والتنويع بين تربية أنواع الطيور المختلفة, علاوة على الإشارة إلى استخدام منافذ بيع المدرس للخضراوات إنتاج الصوب الزراعية وأعمال منتجات الألبان والأيس كريم خاصة فى فصول الصيف وإجازات الطلاب.

وأشار إلى تزيين وتجميل ورفع كفاءة بوابة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية للبنات من طالبات مدرسة (الفنية للبنات).

ومن جانب آخر استقبل اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، وفد الخبراء الإيطاليين، الذين يزور المحافظة لبدء تركيب المعدات والآلات الحديثة التى تسلمتها المحافظة، ضمن خطة تطوير مجمع تمور الخارجة، وذلك بمنحة إماراتية من جائزة خليفة للتمور بتكلفة تقدر بـ20 مليون جنيه.

وأوضح مصطفى، أن خطة التطوير تتم بخطى سريعة للانتهاء منها فى أقرب وقت، استعدادًا لافتتاح المجمع، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة وإنتاج التمور، بناءًا على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

كما تبدأ مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، غدا الاثنين، تلقى أوراق الراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة.

أكدت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الأحد بدء تلقى الأوراق بدءًا من يوم 1 يوليو وحتى 11 يوليو، والحد الأدنى لمجموع المتقدمين لا يقل عن 225 درجة، ويشترط هذا العام أن يكون المتقدم حصل على جميع مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى من نفس المركز المتقدم للمدرسة به.

وأضافت مشرف، أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من شهادة الميلاد – صورة من الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019 – صورة بطاقة الرقم القوى لولى الأمر- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة- تقرير طبى من مستشفى حكومى يفيد خلو الطالب المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة- 4 صور شخصية – طلب التحاق – حافظة بلاستيك – مظروف كبير – ملف بلاستيك – دمغة عادية بقيمة 1 جنيه – 4 مظاريف صغير.

لفتت إلى، أن الشروط تضمنت أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة، وأتم بها دراسة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا فى 1 أكتوبر 2019، كما سيجرى التنسيق بشكل محلى على مستوى المراكز الإدارية من خلال مدارس التمريض الأربعة.