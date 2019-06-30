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صور.. ترامب يزور القاعدة العسكرية الأمريكية بكوريا الجنوبية

الأحد، 30 يونيو 2019 05:24 م
صور.. ترامب يزور القاعدة العسكرية الأمريكية بكوريا الجنوبية ترامب يتفاعل مع هتافات الجنود

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زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارة إلى القاعدة العسكرية الأمريكية فى كوريا الجنوبية، حيث ألقى كلمة إلى الجنود الأمريكيين المتواجدين هناك.

وجاءت الزيارة بعد ساعات من القمة التى عقدها ترامب، مع نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، حيث عبرا الحدود بين البلدين ليكون الرئيس ترامب أول رئيس أمريكى يدخل الأراضى الكورية الشمالية.

استقبال حافل للرئيس الأمريكى
استقبال حافل للرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى بين الجنود
الرئيس الأمريكى بين الجنود
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى
القاعدة العسكرية الأمريكية
القاعدة العسكرية الأمريكية
إيفانكا تحتضن والدها
إيفانكا تحتضن والدها
إيفانكا ترامب تلقى كلمة أمام الجنود
إيفانكا ترامب تلقى كلمة أمام الجنود
تحية عسكرية من ترامب للجنود
تحية عسكرية من ترامب للجنود
ترامب أثناء إلقاء كلمته
ترامب أثناء إلقاء كلمته
ترامب فى القاعدة العسكرية الأمريكية
ترامب فى القاعدة العسكرية الأمريكية
ترامب يتفاعل مع هتاف الحضور
ترامب يتفاعل مع هتاف الحضور
ترامب يتلقى تحية الحضور
ترامب يتلقى تحية الحضور
ترامب يحى الجنود الأمريكيين
ترامب يحى الجنود الأمريكيين
ترامب يحى الجنود
ترامب يحى الجنود
ترامب يلقى كلمة أمام الجنود الأمريكيين
ترامب يلقى كلمة أمام الجنود الأمريكيين
ترامب يمازح الجنود
ترامب يمازح الجنود
ترامب
ترامب
جانب من الجنود الأمريكيين بالقاعدة العسكرية
جانب من الجنود الأمريكيين بالقاعدة العسكرية
جانب من زيارة ترامب للقاعدة العسكرية
جانب من زيارة ترامب للقاعدة العسكرية
كلمة ترامب أمام الجنود الأمريكيين
كلمة ترامب أمام الجنود الأمريكيين

 


دونالد ترامب

كوريا الجنوبية

القاعدة العسكرية الأمريكية بكوريا الجنوبية

إيفانكا ترامب

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