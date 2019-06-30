صور.. ترامب يزور القاعدة العسكرية الأمريكية بكوريا الجنوبية

زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارة إلى القاعدة العسكرية الأمريكية فى كوريا الجنوبية، حيث ألقى كلمة إلى الجنود الأمريكيين المتواجدين هناك.

وجاءت الزيارة بعد ساعات من القمة التى عقدها ترامب، مع نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، حيث عبرا الحدود بين البلدين ليكون الرئيس ترامب أول رئيس أمريكى يدخل الأراضى الكورية الشمالية.



استقبال حافل للرئيس الأمريكى



الرئيس الأمريكى بين الجنود



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



الرئيس الأمريكى



القاعدة العسكرية الأمريكية



إيفانكا تحتضن والدها



إيفانكا ترامب تلقى كلمة أمام الجنود



تحية عسكرية من ترامب للجنود



ترامب أثناء إلقاء كلمته



ترامب فى القاعدة العسكرية الأمريكية



ترامب يتفاعل مع هتاف الحضور



ترامب يتلقى تحية الحضور



ترامب يحى الجنود الأمريكيين



ترامب يحى الجنود



ترامب يلقى كلمة أمام الجنود الأمريكيين



ترامب يمازح الجنود



ترامب



جانب من الجنود الأمريكيين بالقاعدة العسكرية



جانب من زيارة ترامب للقاعدة العسكرية