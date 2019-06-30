صور.. تحصين 70 ألف و 497 رأس ماشية بكفر الشيخ وسحب عينات لمرض أنفلونزا الطيور

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ، تم تحصين 70 ألف و 497 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف أبو إسماعيل،ل " اليوم السابع " ، تتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء فى مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.

وقال الدكتور عبد الحكيم ابو اسماعيل ، يتم سحب عينات ما قبل البيع لمرض أنفلونزا الطيور بقرى المحافظة ،ويتم إرسال العينات لمعمل جمصة للفحص حفاظآ على صحة وسلامة المواطنين.



تحصين طيور



تحصين مواشى